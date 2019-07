Hip-hop, melancolia e rock q.b: Super Bock Super Rock está de volta ao Meco esta quinta feira

Há quatro regressos a marcar o início da 25.ª edição do Super Bock Super Rock esta quinta-feira: regresso à praia do Meco, depois de quatro edições no Parque das Nações, em Lisboa; de Lana del Rey e Disclousure, onde actuaram pela última vez em 2014 e 2016, respectivamente; e da continuada aposta no hip-hop com as estreias absolutas em Portugal de nomes inconfundíveis deste género (apesar de serem bastante diferentes) como o grupo de rap Migos e o produtor Kaytranada.

No primeiro dia do festival, é Lana del Rey (00h15), alter ego da americana Elizabeth Woolridge Grant, a conquistar os holofotes sob o signo do seu novo álbum, Norman Fucking Rockwell, que irá ser lançado em Agosto. Quem se poderá juntar a Lana no Palco Super Bock será Cat Power (19h15), que esteve no festival pela última vez em 2014 e fez, inclusive, um dueto com Eddie Vedder, uma vez que Lana fez uma aparição especial no álbum Wanderer, editado em Outubro de 2018, de Cat Power. A música para adolescentes tristes não fica por estes dois nomes com a banda de Manchester The ​1975 (22h30) a prometer deixar a areia do Meco molhada com lágrimas. Já os Jungle (21h) também querem deixar a areia molhada, mas é com o suor dos corpos cansados de tanto dançar ao som do seu contagiante soul moderno.

De resto, o nome mais mediático deste dia são os Metronomy (23h30), que vão actuar no Palco EDP, que conta também com uma forte aposta em artistas nacionais que se encontram em grande momento de forma, como Glockenwise (18h45), que no ano passado lançaram Plástico, o seu quarto álbum e primeiro cantado em português, Dino D'Santiago (20h), que este ano mereceu especial atenção mediática pela sua contribuição no mais recente Madame X de Madonna, e Branko (21h45), o ex-membro dos Buraka Som Sistema que lançou este ano um dos mais elogiados álbuns na cena musical portuguesa, Nosso. Destaque para a presença de Conan Osíris (22h30), no palco Somersby — desta vez não vai à praia comer sandes de carne assada, um rissol e uns bolinhos mas sim dar uns dos concertos que prometem ser dos mais animados do dia.

Equilíbrio é a palavra-chave do segundo dia do festival. Sem um cabeça de cartaz mediático quando comparado com, por exemplo Lana del Rey ou Migos, reina a qualidade geral dos nomes apresentados, com os franceses Phoenix (23h), autores de Wolfgang Amadeus Phoenix, álbum egrégio do indie rock do final da primeira década do séc. XXI e que arrecadou o Grammy de Melhor Álbum Alternativo, acontecimento inédito para uma banda francesa​, e Kaytranada (1h15), um dos mais respeitados e inventivos produtores do hip-hop. Depois do grande concerto dos IDLES no Nos Alive na semana passada, o Super Bock vai ter também um nome muito forte do punk rock inglês, os jovens Shame (19h15), que no ano passado lançaram o seu primeiro álbum, Songs of Praise, e estiveram a apresentá-lo no Paredes de Coura. A francesa Christine and the Queens (21h), que em 2018 viu o The Guardian distinguir o seu segundo álbum, Chris, como melhor álbum do ano, completa os nomes do palco principal.

O Palco EDP neste dia vai ver subir o multi-instrumentista francês FKJ (00h) e dois dos mais fortes nomes da música alternativa portuguesa (apesar de se situarem em géneros completamente opostos), os Capitão Fausto (20h30), que este ano acrescentaram a Invenção do Dia Claro à sua discografia, e Conjunto Corona (17h15), autores do Santa Rita Lifestyle, que celebra através da rima o estilo de vida dos clientes de uma bomba de gasolina do conselho de Valongo. Apesar de coincidir com o concerto de Kaytranada, os Ezra Collective (1h) são um dos nomes mais fortes da nova vaga de jazz britânico.

O último dia vem confirmar que este festival é uma das maiores instituições em Portugal a apostar no hip-hop e no rap com a estreia de Migos (23h30), grupo de hip-hop constituído por Takeoff, Offset e Quavo, um dos nomes mais influentes do hip-hop moderno, a eclética cantora e actriz Janelle Monáe (21h30), que no ano passado lançou o aclamado Dirty Computer e o português Profjam (19h35), que este ano estreou-se nos álbuns de longa duração com #FFFFFF. O dj set dos Disclosure (1h15) irá encerrar os concertos neste palco.

Para além de Profjam, o hip-hop português está representado na forma de o justiceiro Mike El Nite (00:30h), autor de Inter-Missão, que vai actuar no Palco Somersby, Pedro Mafama (17h15), TNT (18h45) e Estraca (22h45), presentes no palco LG, dedicado ao talento nacional. Fora deste género, o projecto multinacional Superorganism que, no ano passado, conseguiu conjugar no seu álbum homónimo uma amálgama do rock psicadélico brincalhão e inspirador dos Flaming Lips com indie pop, hip-hop e música electrónica é um dos destaques do Palco EDP neste último dia do festival.

O Super Bock Super Rock decorre entre 18 e 20 de Julho e esta quarta-feira conta com um warm-up com curadoria da editora Discotexas, com vários dj sets de, por exemplo, Moullinex, Xinobi ou Da Chick. Os bilhetes para o festival ainda estão disponíveis para venda nos locais habituais.