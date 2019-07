Acusação contra Kevin Spacey colapsa em tribunal

Reuters/POOL New

Procuradores distritais do Massachusetts anunciaram a retirada de uma acusação de crime sexual ao actor norte-americano Kevin Spacey, que era suspeito de ter apalpado um homem de 18 anos.

A decisão, noticiada esta quarta-feira pela imprensa norte-americana, é tomada depois de a alegada vítima ter recusado responder em tribunal às suspeitas de que terão sido apagadas mensagens do seu telemóvel que poderiam ilibar Spacey, e que os seus familiares terão tido acesso ao telefone durante o decorrer das investigações, alterando o seu conteúdo.

O alegado crime teria acontecido no restaurante e bar Club Car, na ilha de Nantucket, em Julho de 2016. O caso foi denunciado publicamente em 2017 pela mãe da suposta vítima: Heather Unruh, uma antiga apresentadora de televisão.

Numa conferência de imprensa, Heather acusou Spacey de ter comprado bebidas alcoólicas ao filho de 18 anos (sendo que a idade legal para beber no Massachusets é de 21 anos), tendo depois abusado da vítima.

“Kevin Spacey comprou-lhe bebida atrás de bebida e, quando o meu filho estava muito bêbedo, Spacey avançou e abusou sexualmente dele”, disse. O actor terá, alegadamente, enfiado as mãos dentro das calças da vítima e agarrado os seus genitais. “Ele não denunciou o crime naquela altura, mas foi por vergonha e medo”, detalhou Unruh.

Spacey sempre negou a acusação, que cai agora em tribunal.

O ex-protagonista de House of Cards (entretanto afastado da série televisiva, bem como de outros projectos audiovisuais) continua no entanto a ser alvo de acusações de outras potenciais vítimas, todas do sexo masculino, que dizem ter sido assediadas pelo actor quando eram jovens ou menores.

Em Outubro de 2017, o actor Anthony Rapp, actualmente a trabalhar na série Star Trek: Discovery, acusou Spacey de o ter assediado quando tinha apenas 14 anos. Na altura, Spacey disse não se lembrar do sucedido mas pediu desculpas a Rapp, revelando ainda que era homossexual.