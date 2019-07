Juventus chamar-se-á “Piemonte Calcio” no FIFA após acordo com a Konami

Pela primeira vez em 25 anos, a EA Sports não será detentora da licença da Juventus, que anunciou, esta terça-feira, a assinatura de uma parceria com a Konami, empresa japonesa que desenvolve o videojogo rival Pro Evolution Soccer.

Como já aconteceu no passado com outras equipas, a empresa responsável pelo FIFA foi obrigada a criar um nome fictício para a “nova Juventus”. Essa designação, Piemonte Calcio, junta-se ao novo estádio e equipamentos que a empresa norte-americana terá de criar para a campeã da Serie A que, pelo menos nos próximos três anos, será exclusiva ao jogo Pro Evolution Soccer.

Poucas horas após ter sido anunciada a transferência da Juventus para o franchise rival, a EA Sports anunciou que o Liverpool, um dos clubes históricos licenciados pela Konami, faria o trajecto inverso. Numa “parceria de longa duração”, em que ainda não se sabe ao certo quantas épocas cobrirá, o emblema inglês será exclusivo ao FIFA, com a Konami a ter, à semelhança da rival, de “puxar pela cabeça” e dar um nome genérico ao actual campeão europeu.

