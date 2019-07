Sim, há culturas que são superiores a outras

O bom de vivermos numa sociedade aberta é que aos textos infelizes podemos contrapor textos felizes. Querem uma lista? João Pires da Cruz, Marisa Morais, Francisca Van Dunem, Gabriel Mithá Ribeiro, Marta Mucznik, Susana Peralta, António Maria Saldanha, Adolfo Mesquita Nunes, José Pacheco Pereira, Miguel Sousa Tavares, Henrique Raposo, Paulo Mendes, Pedro Picoito. A lista está longe de ser exaustiva, mas todos escreveram bons artigos a propósito do caso Maria de Fátima Bonifácio. Não concordo com tudo o que li, como é óbvio, até porque há argumentos contraditórios entre si. Mas a todos li com proveito.

Continuar a ler