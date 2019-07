Serviço virtual de hospitais de Lisboa arranca com novas funcionalidades

O serviço virtual do Balcão Único de Atendimento (BUA) do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central (CHULC) entra esta terça-feira em funcionamento para todos os utentes que recorram a uma das seis unidades que o integram.

Estas seis unidades são compostas pelos hospitais de São José, dos Capuchos, de Santa Marta, Curry Cabral, Dona Estefânia e Maternidade Alfredo da Costa, segundo uma nota do Ministério da Saúde.

O Portal do Utente, que é a vertente do BUA na Internet, passa a permitir a marcação de exames, o pagamento de taxas moderadoras e obtenção de declarações de presença em consultas e exames.

Na nota, o Ministério da Saúde afirma que “o BUA do CHULC é o balcão virtual de cuidados hospitalares mais desenvolvido do país” e, “utilizando a ferramenta tecnológica CRM (Customer Relationship Management), o BUA potencia a comunicação entre o CHULC e os seus utentes, dando garantias de uma resposta adequada e atempada”.

A funcionar desde Setembro de 2016, esta plataforma permitia, até agora, a marcação de consultas, o pedido de informação clínica e de esclarecimentos.

“O CHULC pretende continuar a desenvolver o CRM e o BUA, de modo a disponibilizar novas funcionalidades, duplicar o número de contactos mensais e atingir os 25 mil utentes registados no portal”, afirma, acrescentando que, ao longo deste ano, já foram geridos pela plataforma 29.250 contactos, entre os quais 15.200 efectuados por telefone e 13.220 por email.

As respostas às solicitações dos utentes foram produzidas dentro dos prazos estabelecidos em 99% dos casos, adianta.

“O BUA é um serviço de comunicação centralizado e personalizado de todos os contactos efectuados por utentes do CHULC, através do portal, do telefone (21 31 36 444), fax (21 31 36 376), chat do portal e email ([email protected]), que, pela modernização do relacionamento com os utentes e a desmaterialização dos processos administrativos, visa dar respostas imediatas, quer pelo próprio balcão, quer por outros serviços para onde os pedidos dos cidadãos são encaminhados”, refere o documento.

Tendo sido objecto de financiamento no âmbito do Programa Operacional Factores de Competitividade — SAMA, o BUA foi implementado pela área de Gestão de Doentes do CHULC e integra na sua constituição actual uma equipa de profissionais com apoio e formação em técnicas de comunicação e atendimento e formação específica para utilização das ferramentas tecnológicas e informáticas em funcionamento na área administrativa do CHULC.

Em Setembro, o Portal do Utente contará com novas funcionalidades, como a possibilidade de impressão de relatórios de exames e análises, o pedido de renovação de medicação ou de transporte. Também será possível a efectivação de consulta e o pagamento automático de taxa moderadora por telemóvel.