Famílias com direito a desconto em creches até 20% para segundo filho

As famílias que tenham mais de uma criança a frequentar a mesma creche passam a ver consagrada na lei a possibilidade de usufruírem de um desconto na mensalidade a pagar pelo segundo filho ou seguintes.

Esta redução no montante da comparticipação familiar pode variar entre os 10% e os 20%, segundo a portaria publicada esta terça-feira em Diário da República e que actualiza as regras do modelo de cooperação entre o Instituto de Segurança Social e as instituições particulares de solidariedade social (IPSS) ou equiparadas para o desenvolvimento de respostas sociais – além das creches, lares de terceira idade, serviços de dia, de apoio domiciliário, entre outros.

“O que vinha acontecendo é que muitas instituições já praticavam esta redução, mas de forma casuística e, por vezes, algumas fiscalizações determinavam que tal não era possível, porque se colocavam alguns utentes em situação de desigualdade”, explicou ao PÚBLICO o padre Lino Maia, presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS), para quem o que a nova portaria vem fazer é dar enquadramento legal a algo que já integrava a prática de muitas instituições.

A medida enquadra-se numa lógica de apoio à natalidade, numa altura em que, aliás, o primeiro-ministro, António Costa, se propõe lançar um programa para criar mais sete mil vagas em creches, para aumentar a capacidade de resposta, sobretudo nas áreas metropolitanas.

Mas a portaria não restringe às creches a possibilidade de este desconto ser feito. Embora sem quantificar, o documento deixa claro que a redução do preço a pagar pelas famílias pode aplicar-se “sempre que se verifique a frequência da mesma resposta social e estabelecimento de apoio social por mais do que um elemento do mesmo agregado familiar”.