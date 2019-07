Número de pessoas que morrem de doenças relacionadas com VIH/sida diminuiu em 2018

Em 2018, em todo o mundo, morreram cerca de 770.000 pessoas de doenças relacionadas com VIH/sida. De acordo com a agência da Organização das Nações Unidas (ONU), este número está abaixo dos 800.000 registados em 2017 e bastante distante dos valores registados em 2004, no pico da epidemia (1,7 milhões).