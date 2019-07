Cristas propõe abertura da travessia fluvial do Tejo à concorrência dos privados

A líder do CDS-PP defendeu em entrevista à TVI a abertura à concorrência dos privados da travessia fluvial do Tejo como uma das respostas possíveis aos problemas das contínuas greves que afectam os utentes deste serviço.

Assunção Cristas sublinhou que o Governo do PS enfrentou mais greves nos transportes do que o executivo anterior, do PSD/CDS, a que pertenceu, e explicou que uma das soluções propostas pelos centristas é “abrir à concorrência a travessia do Tejo”.

Mantendo “o investimento” e o serviço já existente, da Transtejo/Soflusa, a presidente dos centristas afirmou que “se os privados entenderem que interessa virem trabalhar e fazer essa travessia, devem poder fazê-lo”.​

“A concorrência... eu acho que é benéfica”, afirmou Cristas, que é também vereadora do partido na Câmara de Lisboa, dando o exemplo da TAP e das empresas que também operam no sector dos transportes.

A Transtejo assegura as ligações fluviais entre o Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão e Lisboa, enquanto a Soflusa é responsável por fazer a ligação entre o Barreiro e Lisboa, sendo ambas geridas pelo mesmo conselho de administração.