Ana Mendes Godinho cabeça de lista pelo PS na Guarda

Ana Mendes Godinho, secretária de Estado do Turismo, é a cabaça de lista do PS no círculo eleitoral da Guarda e Alexandra Leitão, secretária de Estado da Educação, lidera os candidatos socialistas por Santarém, revelou ao PÚBLICO a secretária-geral adjunto Ana Catarina Mendes. As duas secretárias de Estado não foram candidatas a deputadas nas eleições legislativas de 2015.

Estes nomes propostos pela Direcção Nacional do PS são aprovados esta terça-feira à noite pelas respectivas comissões políticas das federações distritais.

Até terça-feira da próxima semana as federações do PS aprovarão os respectivos cabeças de lista propostos pela Direcção Nacional. É a primeira vez no PS que as federações distritais são convidardes a votar os nomes escolhidos pela Direcção Nacional para cabeças de lista nos diversos círculos. A direcção tem direito a escolher primeiro terço de candidatos das listas

Dia 23, a Comissão Política Nacional do PS aprova as listas nacionais.