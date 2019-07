“Há uma negação activa do racismo em Portugal”

Tem 48 anos, nasceu em Dakar, Senegal, e vive em Lisboa há 44 anos. Chegou com os pais que são da Guiné-Bissau. Beatriz Gomes Dias é professora de Biologia no secundário, conhece bem o sistema de ensino, é activista do Movimento em Defesa da Escola Pública. Mas é sobretudo outro activismo que a move: faz parte do SOS-Racismo e é fundadora e dirigente da Djass - Associação de Afrodescendentes. Militante do BE há 12 anos, está agora nas listas às legislativas. É a primeira vez que o BE apresenta uma candidata negra em lugar elegível.

