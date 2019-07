De Dublin ao Porto, sem usar o avião: Ana vai pedalar pela Greenpeace

Ana Santos é uma enfermeira portuguesa, actualmente a viver na República da Irlanda, que se prepara para regressar a Portugal de uma forma diferente: de bicicleta, sobretudo, mas também de barco e comboio. Natural de Santa Maria da Feira, a jovem de 33 anos trabalha desde 2016 em Dublin, mas regressa a casa a 1 de Agosto, numa viagem que, prevê, deverá durar 22 dias. O objectivo desta viagem “ecoconsciente”? Chamar a atenção para as alterações climáticas.

Mudou-se para Dublin para completar os estudos e trabalhar, mas, uma vez concluído o curso, decidiu voltar para casa de uma forma pouco usual. “Sairei de Dublin a 1 de Agosto de ferry para Cherbourg e de bicicleta até Hendaye (ambos em França). Irei apanhar um comboio de Rennes a Nantes para encurtar o passeio, mas mesmo assim o comboio representa zero emissões de carbono. De Hendaye ao Porto, imagino que vou apanhar o comboio também, mas deixarei esta opção em aberto, pois posso ser surpreendida”, revelou a enfermeira, que vai entregar a sua Freddie — nome que deu à bicicleta alugada em Dublin, em honra de Freddie Mercury — ao primeiro interessado.

A assumir um desafio pessoal, fazendo uma viagem o mais ecológica possível e “motivada por um estilo de vida sustentável”, Ana Santos lançou uma campanha de angariação de fundos para a Greenpeace através do JustGiving – Ana's Green Tour for Climate Solutions, pedindo um euro por cada quilómetro que fizer de bicicleta. Como vai pedalar mil quilómetros, o objectivo é angariar mil euros para “promover e incentivar a investigação científica”.

Tendo “consciência do impacto ambiental do transporte aéreo”, a portuense decidiu “demonstrar que há outras formas de transporte que são menos poluentes e mais ecológicas”. Para tal, e como conta na sua página do Facebook, tem vindo a preparar-se fisicamente há já um mês, percorrendo 30 quilómetros por dia, três a quatro vezes por semana. Corre, pratica ioga e Chi Kung, faz meditação, tenta dormir bem e não se descuida na alimentação.

A pedalar de Dublin ao Porto

Dedicada a manter uma jornada ecológica, gerindo o seu consumo e desperdício ao longo do caminho, Ana Santos espera pedalar, de Cherbourg a Hendaye, cerca de 50 quilómetros por dia. Como entende que o planeamento desta viagem “não é viável para a maioria dos casos”, optou por “apoiar [com a angariação de fundos para a Greenpeace] as pesquisas científicas e as organizações não-governamentais que promovem alternativas mais ecológicas para a aviação e outras formas de transporte”.

“Para quem não puder fazer pagamentos online, pode entregar-me a doação a mim ou aos meus pais e eu encarrego-me de fazer chegar à Greenpeace”, garantiu.