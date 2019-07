Ainda o racismo de Bonifácio

Voltando ao assunto do texto de índole racista da historiadora Fátima Bonifácio, que entretanto deu azo a um enorme sururu de extremos na imprensa e nas chamadas redes sociais (que eu não frequento mas de que me têm dado conhecimento) há um aspecto que pode ter sido abordado e me terá escapado e que merece ser referido. É bom que os especialistas em História passem a olhar com especial cuidado para os trabalhos que a referida senhora for publicando sobre assuntos históricos, pois quem defende ideias como aquelas pode não resistir à tentação de reescrever a História. Já assistimos tantas vezes a essa reinvenção da História ao sabor de quem dela se serve como suporte ideológico, que esta precaução me parede perfeitamente justificada.

Fernando Santos Pessoa, Faro

A defesa de Fátima Bonifácio

É com uma esforçada retórica que Vasco Pulido Valente socorre no seu Diário no Público de 13 de Julho, com piedade cristã, a Fátima (Bonifácio). E desata a criticar quem reage contra a sua (dela) publicitada exposição desabrida de ideias racistas (e xenófobas). O malabarismo semântico de V.P. Valente, improvisado advogado de defesa de M. F. Bonifácio, historiadora versada no século XIX, quando a escravatura ainda era de lei, surpreende quem está habituado a vê-lo, no seu Diário semanal, desancar, sem pinta de misericórdia, muitos dos indígenas seus compatriotas, com maior denodo se forem de esquerda.

José Manuel Jara, Lisboa

Entrevista a Henrique Barros

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na excelente peça de domingo, a entrevista ao Professor Henrique Barros, ficam os alertas e desafios para a saúde das populações. Os factores de risco para as doenças crónicas e a saúde mental na linha da frente, para o que refere, e bem, da necessidade de um planeamento estratégico, financiado e a longo termo de promoção da saúde. Quanto ao SNS e seus profissionais, já é tempo de inovar e haver adaptação às novas exigências geracional, que passa por mais mobilidade, transferência de competências interdisciplinar e concreta revolução tecnológica dos serviços.

Francisco Pavão, Porto

Valorizar o sistema educativo

O processo ensino-aprendizagem, ao longo do nosso universo democrático, tem sido alvo de críticas por razões variadas. Todavia, segundo a minha experiência profissional, a implementação de algumas estratégias integradas e inclusivas embora insuficientes contribuíram para uma sociedade substancialmente mais global e humanizada. Circunstâncias que não invalidam, bem pelo contrário, reconhecer as desigualdades sociais e económicas como factores que inquinam o rumo educacional.

Por isso, é cada vez mais evidente que o sucesso das aprendizagens integrem a dimensão social, o respeito pelo ritmo individual do aluno e a superação das dicotomias que separam os vários níveis de ensino. É que, na verdade, a educação enquanto dimensão fundamental para a plena afirmação da democracia é uma pedra angular que todos devem valorizar em prol do futuro.

Manuel Vargas, Aljustrel