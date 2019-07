O futuro da Comissão Europeia passa por Ursula von der Leyen?

A candidata a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, vai hoje conhecer a posição do Parlamento Europeu face à sua nomeação pelo Conselho. Neste P24, relembramos quem é a política alemã e analisamos as hipóteses de vir a tornar-se primeira mulher à frente da Comissão. Com a participação das jornalistas Maria João Guimarães e Rita Siza.

