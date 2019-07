Von der Leyen mereceu cada voto que recebeu e mais alguns

Há um velho ditado que diz que a igualdade de género só será atingida no dia em que uma mulher incompetente for escolhida para um alto cargo político. Ainda não é o caso de Ursula von der Leyen, que é manifestamente uma mulher competente, como o atesta a sua longa carreira profissional e política e como ficou comprovado ontem, durante o debate no Parlamento Europeu que conduziu à sua investidura. Já houve, pelo contrário, presidentes da Comissão Europeia manifestamente incompetentes para o cargo. Primeira conclusão: a Europa acaba de fazer uma escolha duplamente acertada.

