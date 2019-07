Porto apela à entrega dos manuais escolares usados

O SMARLE – Serviço Municipal de Apoio à Reutilização dos Livros Escolares, no Porto, que tem como principal objectivo promover a reutilização dos livros escolares, apela aos cidadãos que depositem, nas instalações do serviço, os manuais escolares de que já não necessitam, relativos aos anos lectivos 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019. De acordo com o lema “Reutilizar antes de reciclar”, a organização quer também difundir o sentido de partilha e as boas práticas ambientais.

Os livros podem ser depositados de segunda a sexta-feira, no Gabinete do Munícipe, na Praça General Humberto Delgado, 266, Porto, entre as 9h e as 17h.

No ano passado foram atendidos 8.116 cidadãos, depositados cerca de 16 mil manuais e levantados mais de seis mil. Os livros não reutilizáveis foram doados ao Banco Alimentar contra a Fome do Porto, no âmbito da campanha “Papel por Alimentos”, num total de quase três toneladas e meia, reciclados à razão de 80 euros por tonelada.

Segundo declarações da Câmara do Porto, pretende-se “ultrapassar os números alcançados em 2018”.