Intercidades colhe mais um rebanho de ovelhas

O Intercidades que faz a ligação Évora-Lisboa colheu nesta terça-feira, pelas 7h50​, um rebanho de ovelhas nas imediações de Vendas Novas, tendo a locomotiva ficado danificada e impossibilitada de rebocar o comboio até ao destino. A CP teve de alugar dois autocarros para os seus clientes seguirem até Vendas Novas e Pinhal Novo. Os passageiros com destino a Lisboa tiveram de esperar pelo Intercidades seguinte, que passou duas horas depois.

Este incidente ocorreu dois dias depois de o Intercidades Lisboa-Faro ter colhido também um rebanho de ovelhas, o que obrigou à imobilização da composição na Estação de Funcheira (concelho de Ourique) até que viesse uma locomotiva de Lisboa para efectuar o resto do percurso. O atraso de quatro horas repercutiu-se noutros comboios da ligação Lisboa-Algarve, que também se atrasaram e andaram sobrelotados.

No caso desta terça-feira, como a locomotiva teve de ser reparada, os Intercidades para Évora estão a ser efectuados com automotoras UTE (unidades triplas eléctricas) utilizadas no serviço regional.

A colhida de animais de pequeno porte, incluindo ovelhas, costuma ser frequente nas linhas férreas, mas não provocam danos significativos no material. Nestes dois últimos casos, porém, as locomotivas ficaram com alguns equipamentos destruídos por terem colhido vários animais pertencentes a um rebanho.

A Infra-estruturas de Portugal não é obrigada a vedar as imediações das vias-férreas, mas a empresa fá-lo nas zonas suburbanas e em troços onde a velocidade é mais elevada. Já os proprietários de terrenos onde se guarda gado são obrigados a protegê-los com vedações.

No entanto, os trabalhadores da Infra-estruturas de Portugal e da CP deparam frequentemente com vedações vandalizadas que permitem a passagem de animais. As aberturas nas cercas tanto podem ser feitas pelos próprios proprietários como por residentes confinantes, caçadores, ou até pelos próprios animais, que as derrubam.