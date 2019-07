Espaços verdes do Porto são distinguidos com prémio “Green Flag”

O Jardim Botânico, o Parque da Cidade e o Jardim do Passeio Alegre, todo no Porto, foram distinguidos com o galardão “Green Flag”, fazendo agora parte do grupo de 2.096 espaços verdes que possuem este reconhecimento a nível mundial. Estes espaços verdes são os primeiros a obter o título em Portugal.

Com este reconhecimento, o Porto associa-se ao prémio “Green Flag” (bandeira verde) que, segundo declarações da Câmara do Porto, “institui padrões de exigência a seguir na gestão e na manutenção de parques e jardins”. Este título é atribuído anualmente pelo Ministério da Habitação, Comunidades e Governo Local do Reino Unido e pela Organização Não Governamental Keep Britain Tidy.

Para o vice-presidente da Câmara do Porto, Filipe Araújo, citado em comunicado “o Porto pretende continuar a desenhar-se de verde, orientado não só por critérios e preocupações ambientais, mas também sem descurar os novos desafios de gestão e as expectativas da comunidade”. “Este prémio internacional agora atribuído representa o reconhecimento do esforço e dedicação efectuados na construção e conservação dos espaços verdes municipais mais emblemáticos da cidade”, explicou o também vereador das áreas de Inovação e Ambiente.

Carl McClean, gestor de Desenvolvimento Internacional do Green Flag Award, demonstrou a sua satisfação por se “celebrar mais um ano recorde para o Green Flag Award, com mais bandeiras verdes”. Uma vez que “cada bandeira homenageia os milhares de funcionários e voluntários que trabalham incansavelmente para manter os altos padrões exigidos pelo Prémio Green Flag Award, estamos orgulhosos de ter tantos espaços verdes maravilhosos ao redor do mundo para as pessoas aproveitarem”, asseverou.

Para além de Portugal, celebram este ano a atribuição do prémio os seguintes países: Austrália, Bélgica, Reino Unido, Finlândia, Alemanha, México, Holanda, Nova Zelândia, Escócia e Suécia.

Texto editado por Ana Fernandes