Este Verão, Odemira convida a passear de barco pelo rio Mira

De Julho até finais de Setembro há passeios de barco da foz do rio Mira à capital do concelho. A câmara de Odemira e dois operadores marítimos asseguram os passeios, com bilhetes a 15 euros para crianças e 25 euros para adultos.

As viagens começam no Cais da Fateixa (junto ao restaurante homónimo), em Vila Nova de Milfontes, com rumo a Odemira, onde o convite é para “conhecer melhor” a vila, que, sendo sede do concelho, mas no interior, é um destino menos visitado pelos turistas, mais dados à costa e às praias de Milfontes, Almograve ou Zambujeira. De Odemira, está assegurado o transfer, a partir da zona ribeirinha da vila e até Milfontes.

Existe também a possibilidade de optar por fazer o passeio de Odemira a Milfontes, neste caso com transfer a partir do posto de Turismo de Milfontes, mas, para esta opção, é necessário contactar os operadores marítimos para mais informações e para agendar o passeio.

Segundo adianta a autarquia, o projecto tem por objectivo “contribuir para o desenvolvimento turístico da região, promovendo o rio como produto turístico, dando a conhecer a riqueza paisagística e os recursos naturais únicos do concelho”. O Mira é considerado “um dos rios menos poluídos da Europa”.

Os passeios são efectuados com a River Emotions e a Bture e podem ser reservados junto destas empresas. Os bilhetes de 15 euros são para crianças dos 6 aos 12 anos, sendo que os maiores de 12 pagam 25 euros e as crianças com menos de 6 anos viajam grátis. O calendário dos passeios está disponível no site da autarquia.