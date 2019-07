Nas Ruínas Romanas de Tróia há vinho, música e estrelas. E uma Noite Assombrada

Há fins de tarde com música e vinhos todas as quartas-feiras, visitas guiadas, noites que unem a astronomia e a arqueologia e, até, uma sexta-feira especial, a 19 de Julho - será uma Noite Assombrada. É o programa de animação das Ruínas Romanas de Tróia para este Verão, com propostas a partir de 17 de Julho e até finais de Agosto.

O primeiro evento é um “Wine & Music Sunset”, na quarta-feira, dia 17, entre as 18h e as 19h20. Os fins de tarde animados com música cantada em português e prova de vinhos irão acontecer todas as quartas-feiras até 28 de Agosto. O bilhete custa 10 euros e o programa inclui desde música brasileira a fado, com vinhos das casas produtoras da região sempre em destaque.

Ainda na primeira semana, a noite mais especial da programação: uma Noite Assombrada. Promete-se “uma noite de arrepiar” com a “recriação das mais assustadoras histórias que, conta lenda, se terão passado nesta Tróia Romana”. A 19 de Julho, pode escolher entre quatro sessões a partir das 21h20. Os bilhetes custam 5€ para crianças dos 5 aos 12 anos e 10€ para +12.

Em Agosto, as noites serão mais calmas e contemplativas. Pelo menos as dos dias 2 e 3, 23 e 24: serão Noites de Estrelas, a partir das 21h30, dedicadas a contemplar os céus com o acompanhamento de um astrónomo da Sky4all e da equipa de arqueologia das ruínas. Aqui, os bilhetes também custam 5€ para crianças dos 5 aos 12 anos e 10€ para +12.

Enquanto isso, há sempre visitas guiadas todas as quartas e sábados de Julho e Agosto às 10h30; uma forma de passear a aprender mais sobre a vida romana de Tróia, que terá chegado a ser o maior centro de produção de salgas de peixe do Império Romano. As visitas são grátis para menores de 12 anos (e para associados Montepio) e custam 7,5€ para os restantes (os clientes do Troia Resort pagam só 5€ e os caminhantes e ciclistas pagam 4€.

As Ruínas Romanas de Tróia, monumento nacional, estão localizadas na península de Tróia, na margem esquerda do Guadiana, frente a Setúbal mas no concelho de Grândola; mais precisamente no intervalo da praia, do Troia Golf e da Troia Marina. As inscrições podem ser feitas para [email protected], outras informações no site ou pelo tel.: 939031936.