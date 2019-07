Aldeias do Xisto são o novo destino Dark Sky de Portugal

As mesmas serras que parecem apartar do mundo as Aldeias do Xisto, resguardam-nas da poluição luminosa das cidades vizinhas, protegendo um bem cada vez mais raro: noites de céu negro, límpido e estrelado.

De acordo com o certificado internacional que acabam de obter, as Aldeias do Xisto, rede de desenvolvimento turístico que abrange 27 povoações de 16 concelhos da Região Centro, apresentam “condições ideais para a observação astronómica”: “boa qualidade do ar”, “poluição luminosa controlada”, “meios para assegurar a protecção da escuridão do céu”, “infra-estruturas turísticas apropriadas” e uma boa “integração na natureza nocturna”.

São estes os parâmetros enunciados pela Fundação Starlight para atribuição do certificado internacional “Destino Turístico Starlight” que acaba de ser entregue ao Dark Sky Aldeias do Xisto, um projecto liderado pela Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto (Adxtur), em parceria com a Associação Dark Sky Alqueva.

Em 2011, o Grande Lago do interior alentejano tornou-se a primeira região do mundo a obter o certificado atribuído pela fundação espanhola, uma das duas entidades internacionais que, segundo a UNESCO, certificam áreas de “dark sky”.

Se a candidatura for aceite, o Parque Nacional da Peneda Gerês será o primeiro sítio no país a dispor de uma zona certificada para observação de astronomia atribuída pela segunda entidade, a norte-americana International Dark Sky Association. Na corrida às reservas de céus estrelados portugueses está também o Parque do Tua: em Junho, o director Artur Cascarejo anunciou ter iniciado o processo de certificação do parque através da Starlight.

As Aldeias do Xisto tornam-se, assim, o segundo destino turístico português certificado internacionalmente pelas “excelentes condições de visibilidade, transparência e escuridão do céu”. O carimbo, referem em comunicado, “atesta também o compromisso entre as entidades públicas, privadas e científicas, bem como a prontidão e a qualidade dos serviços turísticos”.

A cerimónia de apresentação pública da certificação decorre esta quinta-feira, 18 de Julho, na aldeia de Janeiro de Cima, no concelho do Fundão, e conta com a presença do ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, e da secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho.