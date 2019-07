Serralves volta ao princípio para celebrar o 30.º aniversário da colecção

Dia 27 de Julho é dia de festa para a Fundação de Serralves: a colecção celebra 30 anos de existência, contados a partir da data em que em Diário da República foi publicado o decreto-lei que instituiu a fundação. Um número redondo que será celebrado através da exposição Viagem ao princípio: ida e volta. 30 anos da Colecção de Serralves, que reúne centenas de obras.

"Única, jovem e radical": foram estes os adjectivos escolhidos por Philippe Vergne, novo director do Museu de Arte Contemporânea de Serralves, para caracterizar esta exposição, que foi inaugurada no dia 11 de Julho. Nestes primeiros dias, terá residência no MACS, mas a exposição de aniversário também pela Casa e pelo Parque da fundação até ao dia 3 de Novembro. Depois, estende-se depois aos Paços do Concelho do Porto e ao Terminal de Cruzeiros de Leixões, em Matosinhos.