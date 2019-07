Patrícia Mamona qualificada para Tóquio 2020

A triplista portuguesa Patrícia Mamona garantiu nesta terça-feira a marca de qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, informou a Federação Portuguesa de Atletismo.

No Meeting de Pádua, em Itália, a atleta do Sporting fez o seu melhor ensaio a 14,37 metros, terminando a prova no quarto lugar, atrás da venezuelana Yulimar Rojas (14,87m), Liadagmis Povea (Cuba), com 14,64m, e Ana Peleteiro (Espanha), com 14,47m.

Patrícia Mamona é a segunda atleta portuguesa a qualificar-se para o triplo salto em Tóquio 2020, depois de Evelise Veiga ter feito marca de qualificação.

Com o resultado obtido em Pádua, Mamona garante igualmente a qualificação para os Mundiais de atletismo deste ano, que decorrem entre 27 de Setembro e 6 de Outubro em Doha, no Qatar.

Também qualificada para os Mundiais está a lançadora Irina Rodrigues, quarta classificada no lançamento do disco em Pádua, com o melhor ensaio a atingir a marca de 61,34 metros.