Marcelo recebeu campeões mundiais: “O povo português vibrou convosco”

Depois de receber uma camisola com o número 1 autografada por todos, um stick e um par de patins de guarda-redes, Marcelo Rebelo de Sousa saudou todos os jogadores da selecção portuguesa de hóquei em patins, que se sagraram campeões do mundo em Barcelona, como exemplos e símbolos de esperança para o país.

“Juntar Europeu e Mundial era uma realidade de que tínhamos muitas saudades. Vencemos em Barcelona de forma excepcional, jogo a jogo, drama a drama, fomos e somos os melhores, em humildade, em nunca nos deslumbrarmos, em lutar até ao último segundo quando a vitória parecia impossível, fomos e somos os melhores em coragem física”, disse o Presidente da República em discurso.

Marcelo Rebelo de Sousa relembrou muitas glórias portuguesas do passado no hóquei em patins, algumas a partir de memórias pessoais, e saudou o regresso de Portugal aos títulos mundiais depois do “maior jejum” de sempre. “Como viram, o povo português vibrou convosco, desmentindo que o hóquei era uma coisa do passado”, declarou Marcelo.

O Presidente referiu-se, em particular, a Ângelo Girão, o guarda-redes da selecção que foi fundamental para a conquista do título. “Um especial abraço ao Ângelo Girão. Como eu gostaria de ter a serenidade coriácea na defesa dos lances impossíveis. Defender cinco ou dez vezes, é obra, defender sempre é quase impossível, mas se tivermos sempre essa serenidade, Portugal será uma pátria muito melhor”, declarou Marcelo, considerando que o triunfo da selecção é um símbolo para outras lutas: “Faz-nos acreditar em nós próprios para vencer outros campeonatos, o da justiça, o da luta contra a pobreza, o da igualdade. Em nome de todos os portugueses, abraços a todos.”

Após o discurso, Marcelo Rebelo de Sousa entregou condecorações a todos os elementos da comitiva (alguns receberam a Ordem de Mérito, outros a Ordem do Infante), tirou a foto oficial com toda a gente e ainda fez com os campeões do mundo aqui que faz com todos os portugueses: tirou várias selfies.