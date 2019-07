FC Porto 2019-20 foi competente na primeira aparição pública

Após três vitórias em jogos à porta fechada no Olival, contra o Águeda (6-0), o Varzim (4-0) e o Penafiel (1-0), o FC Porto 2019-20 mostrou-se nesta terça-feira pela primeira vez aos adeptos e Sérgio Conceição tirou mais algumas ilações sobre o momento dos “azuis e brancos”, quando já faltam apenas três semanas para os portistas começarem a lutar por um lugar na Liga dos Campeões. Em Albufeira, contra os ingleses do Fulham, o FC Porto não foi exuberante, mas durante 45 minutos mostrou competência e conseguiu um triunfo, por 1-0, com um bom golo de Otávio.

Ainda com indefinições no plantel – o meio-campo é o sector mais deficitário -, Conceição aproveitou o duelo com os ingleses, que na próxima época vão disputar o Championship, para estrear a dupla que deverá partir com vantagem para jogar no centro da defesa: Pepe e Marcano.

Mesmo tendo pela frente o internacional sérvio Mitrovic, o brasileiro, já recuperado de lesão, e o espanhol, de regresso após um ano frustrado em Roma, transmitiram segurança durante a hora de jogo em que estiveram em campo. Um pouco mais atrás, Diogo Costa foi o escolhido para ser o “1” da baliza portista, mas o internacional sub-20 foi pouco incomodado enquanto esteve em campo.

Na equipa titular, as outras novidades foram Saravia, que ocupou a direita da defesa, e Nakajima, que terá a missão de fazer esquecer Brahimi. No entanto, o argentino e o japonês tiveram uma passagem discreta por Albufeira.

Quando ao jogo, valeu pela primeira parte. Enquanto os treinadores não começaram as habituais substituições em catadupa, viu-se uma equipa portista em 4x3x3 com movimentos interessantes no ataque. Corona, Danilo e Nakajima foram os primeiros a terem a oportunidade de colocar o FC Porto na frente, mas foi Otávio que assumiu o protagonismo na primeira aparição pública dos “dragões” em 2019-20: aos 29’, Marcus Bettinelli ainda defendeu um primeiro remate de Soares, mas o guarda-redes do Fulham nada conseguiu fazer para evitar que um pontapé acrobático do médio brasileiro portista entrasse no fundo da sua baliza.

Ainda antes do intervalo, a vantagem do FC Porto podia ter sido ampliada, mas no espaço de quatro minutos Soares falhou duas vezes o alvo: aos 41’, rematou ao lado; aos 45’, acertou na barra.

Depois, chegaram as substituições e o jogo tornou-se desinteressante. Conceição ainda deu minutos a Tomás Esteves, Romário Baró, Diogo Queirós, Fábio Silva, Zé Luís ou Luis Díaz, mas o interesse do jogo já tinha terminado ao intervalo. Sexta-feira, em Portimão, contra o Bétis, o nível de exigência para os “dragões” será certamente maior.