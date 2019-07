Sonic Blast Moledo encerra cartaz com Stoned Jesus

Foram anunciadas esta terça-feira as últimas bandas do cartaz do festival Sonic Blast Moledo com destaque para o regresso dos ucranianos Stoned Jesus e ainda Viaje a 800, Giöbia, Here The Captain Speaking The Captain is Dead bem como os portugueses Solar Corona, O Bom O Mau e o Azevedo e Mr. Mojo.

Para a edição deste ano do festival (decorre entre os dias 8 e 10 de Agosto, em Caminha, no Centro Cultural de Moledo), juntam-se outros nomes como OM, Graveyard, Earthless, Eyehategood, Orange Goblin, Windhand, My Sleeping Karma, Dopethrone, Minami Deutsch e Zig Zas,tendo sido cancelados os concertos de The Obsessed e Harsh Toke.

O director artístico, Ricardo Rios, destaca, das bandas anunciadas, os Stoned Jesus. A banda fundada em 2009, em Kiev, na Ucrânia, é das bandas contemporâneas mais facilmente associadas ao género stoner rock (sub-género do rock que é uma espécie de fusão entre o “peso” dos Black Sabbath e o psicadelismo dos Pink Floyd) e que contam na sua alçada álbuns como First Communion, de 2010, Seven Thunders Roar, de 2012, que contém a epopeica faixa I'm The Mountain (com mais de 13 milhões de visualizações no YouTube), e, o mais recente Pilgrims, lançado no ano passado.

Uma das novidades desta edição do festival foi o aumento do número de dias, passaram a ser três (quatro se contarmos com a recepção ao campista), algo que Ricardo Rios considera uma vitória. “Esta 9.ª edição é bastante especial para nós, não só pelo cartaz, mas pelo terceiro dia de festival, algo que já ambicionávamos há bastante tempo”, disse à agência Lusa.

Os The Obsessed, um dos cabeça-de-cartaz, cancelaram a actuação no festival “por motivos alheios à organização”, à semelhança de Harsh Toke, provenientes de San Diego, na Califórnia. Questionado sobre as alternativas possíveis ao concerto dos The Obsessed, Ricardo Rios refere que, apesar dos cancelamentos, estão “satisfeitos com este cartaz final”.

Os passes gerais para o festival esgotaram “em muito pouco tempo”, estando apenas disponíveis bilhetes para os dias 8 e 9. Os bilhetes diários para o dia 10 já estão, também, esgotados. “Ao longo destes nove anos, temos vindo a esgotar os passes rapidamente. E com um cartaz como este, com OM e Orange Goblin, por exemplo, seria de prever que as coisas seguissem o mesmo caminho”, referiu o director artístico. “Desde o princípio que notamos um grande interesse por parte das pessoas, tanto que vendemos muitos bilhetes para o estrangeiro, fora da Península Ibérica, como a Alemanha, Austrália, Estados Unidos, França, Inglaterra”, acrescentou à Lusa.

Para além dos últimos nomes, o festival aproveitou e anunciou também os horários dos concertos. Os últimos bilhetes para os dias 8 e 9 de Agosto custam 35 euros, com acesso gratuito ao parque de campismo, situado junto à praia de Moledo.

Foto Horário do festival que decorre entre 8 e 10 de Agosto PR