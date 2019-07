Não há Green New Deal em capitalismo

As alterações climáticas são uma avalanche de escala geológica que tarda em produzir uma reacção humana sequer remotamente adequada. No entanto, fala-se cada vez mais de um programa de combate às alterações climáticas, chamado em muitos sítios de “Green New Deal”. Nos próximos anos seguramente surgirão programas destes para tentar suprir os falhanços que foram as políticas internacionais climáticas. Mas haverá possibilidade de sucesso dentro do actual sistema económico?

Pela Europa corre um apelo às forças progressistas que apoiem a ideia de um Green New Deal, como bóia de salvação procurada por vários náufragos políticos. Se New Deal diz pouco, Green New Deal diz pouco mais. Com o crescimento eleitoral expectável de partidos verdes, o centro aproxima-se de algumas reivindicações de índole ambiental. Mas será isso suficiente para travar o colapso climático? Dificilmente.

Olhando para o New Deal não como conceito mas como realidade histórica, pode-se recordar que quando Franklin Delano Roosevelt (FDR) foi eleito Presidente dos Estados Unidos, comparou a situação em que se vivia a “uma guerra” e desenvolveu uma política determinada com três eixos principais: estabilizar o sistema financeiro, providenciar apoio e empregos e relançar a economia capitalista americana. Para controlar a finança separou a banca comercial da banca de investimento e impôs uma regulação apertada dos mercados financeiros. Estas reformas foram um terramoto para o poder de Wall Street, que deixou de dominar a economia do país. Para salvar os milhões de desempregados e pobres criou a Administração Federal de Apoio de Emergência (FERA). O Acto para a Recuperação Industrial Nacional (NIRA) introduziu planeamento económico em grande escala, mudou a legislação laboral e direitos de consumidores, promoveu a contratação colectiva e a negociação sindical. Sob o NIRA foram feitas obras como a Golden Gate Bridge em São Francisco, a barragem de Hoover, o aeroporto de LaGuardia, construíram-se dezenas de milhares de casas, estradas, escolas e hospitais. A Administração para a Recuperação Nacional (NRA) era a menina dos olhos de FDR, constituindo uma aliança entre o governo e as empresas privadas para construir códigos de conduta e travar práticas de competição selvagem como cortes de custos, saldos e trabalho infantil. As empresas rapidamente se afastaram. Numa segunda fase, FDR criou a Segurança Social, aumentou os impostos sobre os ricos e reorganizou o poder executivo. A classe trabalhadora foi beneficiada por estas políticas do New Deal, mas quando no final da década começaram a ser feitos cortes nas medidas, o desemprego voltou a disparar. A 2.ª Guerra Mundial já estava no horizonte.

O New Deal não foi um processo consensual dentro da sociedade americana. FDR foi acusado, à vez, de ser fascista, comunista, autoritário e populista, mas não existem dúvidas que durante a vigência destas políticas, e graças a elas, a economia americana viu uma enorme recuperação (dotando-a de infra-estruturas, equipamentos, direitos e garantias que duram até hoje) e a ascensão da extrema-direita nos EUA foi estancada. FDR salvou o capitalismo americano tirando poder aos capitalistas americanos.

Hoje discutimos ideias de Green New Deal como promessas eleitorais, mas para a crise climática temos de pensar em processos sociais. O New Deal deu enorme apoio ao mundo sindical através de direitos laborais e criação de emprego e sem esse corpo social e político de apoio dificilmente se poderia ter mantido.

O que faltava há um ano atrás era um corpo social e político para uma política de justiça climática que consiga travar o caminho para o colapso. Hoje esse corpo existe, por todo o mundo, embora a sua expansão seja uma necessidade clara e a pulsão para institucionalizar o movimento uma das maiores ameaças que enfrenta.

Em Portugal, o governo comporta-se como mordomo das empresas privadas, pintando as renováveis como um rentável negócio e vendendo a ideia de que pode haver uma transição energética no tempo necessário através de negócios privados. Mas as redes montadas dos interesses fósseis à escala mundial já garantiram uma paralisação da tendência de crescimento de investimento em renováveis. Teoricamente seriam mais rentáveis, só que a rentabilidade é uma construção política e governamental: seriam mais rentáveis se os governos não estivessem ainda nas mãos das empresas mais poderosas que já existiram na história. Os combustíveis fósseis ainda são rentáveis, as armas são rentáveis, como as drogas ou as guerras. A rentabilidade só é um critério para a auto-remuneração do sistema capitalista, não tem nada a ensinar-nos para a urgência de cortar 50% das emissões de gases com efeito estufa à escala global na próxima década, sendo, aliás, um empecilho. Os governos criam mercados, acarinham mercados, embalam mercados e fecham-nos também. Quem controla governos, portanto, tem todos esses poderes – sejam as empresas novas ou velhas que se colocam dentro dos gabinetes, nas capas dos jornais e nos escritórios de advogados, ou sejam populações que os escolhem. Para conseguir esta tarefa simples de ter governos controlados pelas populações e mandatados para salvá-las, não será necessário menos que um movimento revolucionário.

Procuramos paralelos históricos para a crise climática nos períodos mais conturbados da Humanidade. No entanto, é preciso ser claro: nenhum dos esforços do passado chega para o que necessitamos fazer. Teremos que fazer o que não foi testado, mais do que um New Deal, do que uma revolução francesa ou russa, mais até do que a 2.ª Guerra Mundial. O capitalismo não sairá vivo desta crise. A questão será se nos leva connosco para o abismo ou se o cortamos. Não existe por isso nenhum programa político e social que consiga resolver a crise climática sem destruir a estrutura de poder capitalista. A cobardia hoje não garante perenidade nem continuidade: garante catástrofe. Mais que nunca, hoje precisamos de imaginação e muita, muita coragem.