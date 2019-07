O jornalismo não pode ser de borla

O artigo que escrevi para o PÚBLICO sobre cozinha sustentável, há umas semanas, gerou um micro fenómeno inédito. Recebi várias mensagens através do Facebook de pessoas pedindo que lhes desse acesso gratuito ao artigo online. O artigo era um “conteúdo exclusivo” do site do jornal, a que só se tem acesso pagando a subscrição mensal.

A maioria das mensagens era de pessoas amigas. Fizeram-no de forma educada e simpática: que tinham interesse em ler o artigo, mas que não iriam subscrever o PÚBLICO (seis euros por mês) só por causa de um texto. São todas boas pessoas, mas estão todas enganadas. Não é só um texto, são muitos.

Aconteceu comigo este micro fenómeno mas estou certo que acontece com muitas outras pessoas com acesso a conteúdos exclusivos. E todos os dias alguém cede e faz o favor. E todos os dias o jornalismo morre. Quem pede senhas acha isto razoável. Mas não é. Para quem acompanhou de perto o descalabro do jornalismo nos últimos anos, não é.

As borlas do digital, o copy paste, o tráfico de senhas e o clear browsing quase acabaram com os jornais.

Eu vi por dentro a redacção do PÚBLICO (e não só a do PÚBLICO) a esvaziar-se de alguns dos melhores quando as pessoas começaram a conseguir aceder às notícias sem ter de as pagar. Eu vi os jornais a empobrecerem e a ficarem cada vez mais dependentes de grupos de interesses, de marcas e lobbies, de empresas e mecenas, para quem o jornalismo é instrumental.

Eu vi o jornalismo de investigação a mirrar, vi os políticos cada vez menos escrutinados, o poder económico em roda livre. Vi centenas de jornalistas nos últimos anos a serem obrigados a mudar de profissão, quase todos acabando a trabalhar para as tais marcas, os tais mecenas, os tais grupos de interesses. Vi — e continuo a ver — esta coisa dos “conteúdos pagos” a fingir que são jornalismo, vi e continuo a ver agentes externos a ditar o que se escreve e como se escreve.

Há 20 anos, havia a ideia de que os jornais deviam ser abertos gratuitamente na Internet. Ia haver tanto tráfego que a publicidade pagaria milhões. O modelo repetiria o formato da imprensa da era moderna, essa mesma que morreu de fome assim que a publicidade percebeu que se podia infiltrar a preço de saldo no mundo desregulamentado do online.

Está gasto esse modelo. Os conteúdos são dos jornalistas, são dos jornais. É preciso blindá-los e é preciso que o Estado legisle, regulamente, proteja.

Quem os quiser ler, terá de pagar por eles. Só assim os jornalistas serão independentes e os leitores poderão confiar que há um grupo de profissionais qualificados, autónomos do ponto de vista financeiro e intelectual, a escrever-lhes sobre o mundo. Só assim se conseguirá continuar a fiscalizar o poder político e económico e garantir voz aos que menos voz têm. Só assim se voltará a dar valor ao jornalismo.

O PÚBLICO pagou-me o artigo que escrevi e é justo que tenha retorno. Isto é simples. Sem esse retorno, sem que os leitores paguem pelo jornalismo, mais cedo ou mais tarde o PÚBLICO e tantas outras publicações, tal como existiram, desaparecerão de vez.

Por isso, meus amigos. Não me levem a mal. Não lhes dei acesso. Custa-me fazer isso. Mas custa-me mais que o jornalismo faleça.

Este texto foi originalmente publicado no Facebook do seu autor.