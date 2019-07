Ordem dos Enfermeiros apresenta queixa contra inspectores da Saúde. Acusa-os de nove crimes

A Ordem dos Enfermeiros (OE) vai apresentar esta segunda-feira uma queixa-crime contra a inspectora geral das Actividades em Saúde e contra os inspectores que participaram na sindicância a esta associação profissional, que foi pedida pela ministra Marta Temido em Abril passado.

São nove os crimes alegadamente praticados por Leonor Furtado e pelos inspectores que ela liderou neste processo - sequestro qualificado, furto qualificado, coacção agravada, introdução em lugar vedado ao público, abuso de poder, acesso ilegítimo a dados informáticos, dano, difamação agravada e ofensa a pessoa colectiva agravada -, segundo foi anunciado esta segunda-feira pela OE.

Para sustentar a posição de que a sindicância é ilegal e inconstitucional, que desde o início defendeu, a ordem liderada pela Bastonária Ana Rita Cavaco pediu pareceres jurídicos a dois especialistas em direito administrativo, ambos muito críticos da actuação da Inspecção-Geral das Actividades em Saúde (IGAI) neste processo.

Num dos pareceres, o professor catedrático Paulo Otero considera que, na sindicância pedida pelo Ministério da Saúde, se age sobre a OE “como se a ordem jurídica vigente fosse semelhante ao modelo corporativo do Estado fascista italiano ou do Estado novo português”. Paulo Otero defende mesmo que, face à suposta ilegalidade e inconstitucionalidade do processo, assiste à OE um direito de resistência.

A partir de agora, a OE considera que a sindicância terminou e não vai disponibilizar mais informações, testemunhos ou documentos, a não ser que a ministra da Saúde obtenha uma ordem judicial que permita aos inspectores voltarem a entrar na instituição.

Pedida em Abril por Marta Temido “no exercício dos poderes inspectivos decorrentes da tutela de legalidade do Governo sobre a Ordem dos Enfermeiros”, a sindicância tem como objectivos indagar “indícios de eventuais ilegalidades resultantes de intervenções públicas e declarações dos dirigentes da OE” e averiguar a gestão das contas da ordem.