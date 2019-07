É mais difícil fazer amigos quando somos adultos e a cada sete anos perdemos metade dos que temos

As amizades surgem sem que pensemos nelas durante a infância e a juventude. Já na idade adulta, nem por isso. A família rouba tempo e a desconfiança em relação ao outro é maior. E não, os amigos do Facebook não contam. Até porque a amizade não se pede, constrói-se. Um trabalho que, segundo um estudo, requer no mínimo 90 horas. Primeiro de uma série de artigos que mostram como a ciência nos ajuda a perceber melhor alguns dos nossos comportamentos.