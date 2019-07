“Manda quem pode” ou o hábito da banca de aprovar créditos sem garantias

“Era normal” ou até “o pão nosso de cada dia” no início dos anos 2000 conceder créditos sem garantias suficientes que cobrissem o valor emprestado. Também era habitual na altura o financiamento para compra de acções com as próprias acções como garantia, sem que isso levantasse dúvidas. Só em 2008 houve essa preocupação e já representavam 4600 milhões na Caixa Geral de Depósitos (CGD). Eram tempos de “euforia da banca” em que muitas “vezes os bancos corriam atrás dos clientes” e “muitas vezes corriam mal”.

