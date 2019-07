Ex-líder da JSD é candidato pela Aliança em Viana do Castelo

Jorge Nuno Sá, que foi dirigente nacional do PSD e liderou a JSD entre 2002 e 2005, é o cabeça-de-lista da Aliança por Viana do Castelo às próximas eleições legislativas. O antigo deputado desfiliou-se do PSD em 2017 e um ano depois ingressou na Aliança de Pedro Santana Lopes, aceitando o convite para coordenar a comissão instaladora do partido em Viana do Castelo.

Jorge Nuno de Sá foi autarca em Viana do Castelo, de onde é natural, entre 1997 a 2005, eleito à Assembleia Municipal e em duas Assembleias de Freguesia. Em 2002 foi eleito deputado eleito pelo mesmo círculo eleitoral. Foi dirigente nacional do PSD, tendo liderado a JSD entre 2002-2005. Com formação jurídica, Jorge Nuno Sá especializou-se na área de Protecção de Dados, trabalhou como consultor e formador, e exerceu ainda um mandato de quatro anos no Tribunal da Família e Menores de Lisboa como juiz social.

A Aliança anunciou ainda Joana Ferraz como cabeça-de-lista por Leiria, distrito de onde é natural. A candidata é jurista da RTP e tem mestrado em Propriedade Intelectual pela Universidade Carlos III Madrid e Mestrado em Gestão e Estudos da Cultura pelo ISCTE. Pelo círculo da Europa foi anunciado António Marques da Costa, 54 anos, condutor profissional, natural de Guimarães e que emigrou para França em 2009.

A Aliança já tinha anunciado, no passado sábado, a antiga deputada do PSD Adriana Aguiar-Branco como número dois pelo Porto e o matador de touros Pedrito de Portugal em segundo lugar por Santarém.