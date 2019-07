Quinta do Crasto considerada a quarta melhor propriedade vinícola do mundo

A Quinta do Crasto (quarto lugar), da família Roquette, e a Quinta do Bomfim (37º), dos Symington, ambas no Douro, são as representantes portuguesas no top 50 da lista The World’s Best Vineyards. O prémio é patrocinado pelo International Wine Challenge, que conta com a avaliação de 36 pessoas, entre aficionados, sommeliers e especialistas na área do turismo de luxo e do enoturismo – com poder para votarem em três projectos dentro da sua área de acção e pelo menos quatro fora dela.

O primeiro lugar foi atribuído à Adega Zuccardi, na Argentina. No pódio ficaram ainda a Bodega Garzón, no Uruguai, e a espanhola R. López de Heredia Viña Tondonia

Com esta lista, a equipa The World’s Best Vineyards pretende ir “além das vinhas”, procurando “a experiência como um todo”. “O restaurante, a visita, o ambiente, a equipa, a vista, o preço, a reputação, a acessibilidade. Tudo o que faz de uma visita a uma quinta uma experiência valiosa e gratificante”, esclarece-se.

Para a quarta posição da Quinta do Castro (Gouvinhas, Sabrosa) contribuíram de uma forma significativa dois factores primordiais (apontados na ficha deste projecto que refere inclusivamente que pode lá chegar de helicóptero): a localização da propriedade na margem direita do Douro e aninhada entre a Régua e o Pinhão em plena paisagem Património Mundial da UNESCO e a “piscina infinita” desenhada pelo Pritzker Eduardo Souto Moura. “O que é especialmente maravilhoso é que o seu ângulo agudo no lado do rio dá a ilusão de ser suspensa magicamente sobre um precipício – perfeito para a perfeita foto de Instagram com o majestoso vale a brilhar com o pôr-de-sol atrás de si.”

Já a Quinta do Bomfim fica localizada em Pinhão, Alijó, pertencendo, destaca-se no texto sobre a propriedade no top 50, à família Symington há cinco gerações. “As íngremes e bem expostas encostas de xisto que a envolvem têm rendido os memoráveis Portos Vintage da Dow's há mais de um século”. As visitas à propriedade, das vinhas à adega, são, sublinham “um must”.

A lista completa 1 Zuccardi Valle de Uco, Argentina

2 Bodega Garzón, Uruguai

3 R. López de Heredia Viña Tondonia, S.A, Espanha

4 Quinta do Crasto, Portugal

5 Catena Zapata, Argentina

= 6 Montes, Chile

= 6 Clos Apalta Winery, Chile

8 Rippon, Nova Zelândia

9 Marqués de Riscal, Espanha

10 Weingut Dr. Loosen, Alemanha

11 Craggy Range, Nova Zelândia

12 Robert Mondavi Winery, EUA

13 Penfolds Magill Estate, Austrália

14 Viña VIK, Chile

15 Weingut Tement, Áustria

16 Château Smith Haut Lafitte, França

17 Viña Errázuriz, Chile

18 Antinori nel Chianti Classico, Itália

=19 Opus One Winery, EUA

=19 Domäne Wachau eGen, Áustria

21 Schloss Johannisberg, Alemanha

22 Château Margaux, França

23 Viu Manent SA, Chile

24 Vivanco, Espanha

25 Bodega Colomé, Argentina

=26 Viña Santa Rita, Chile

=26 Bodegas Salentein, Argentina

28 Familia Torres – Pacs del Penedès, Espanha

29 d’Arenberg, Austrália

=30 Viña Casas del Bosque, Áustria

=30 Schloss Gobelsburg, Chile

32 Bodegas RE, Chile

33 Schloss Vollrads, Alemanha

34 Vergelegen Estate, África do Sul

35 Domaine Sigalas, Grécia

36 Ridgeview, Reino Unido

37 Quinta do Bomfim, Portugal

38 Veuve Clicquot, França

=39 Delaire Graff Estate, África do Sul

=39 Château Mouton Rothschild, França

41 El Enemigo Wines, Argentina

42 E.Guigal, França

43 Domaine Henri Bourgeois, França

44 Bodega Bouza, Uruguai

45 Creation Wines, África do Sul

46 Ruinart, França

47 Seppeltsfield Barossa, Austrália

48 Kir-Yianni, Grécia

49 Château Heritage, Líbano

50 Mission Hill Family Estate, Canadá