Nasceu uma nova praia no Alentejo

É a mais jovem das praias alentejanas e fica localizada perto da aldeia de Amieira, no concelho de Portel. Com cerca de 600 metros de areal e uma zona relvada, a praia, inaugurada oficialmente esta segunda-feira, é a terceira da albufeira do Alqueva.

“Espero que a praia venha a dignificar o Alqueva e o concelho de Portel e que seja um pólo de atracção para muitos visitantes ao nosso concelho e à região”, disse o presidente da câmara municipal, José Manuel Grilo, citado pela agência Lusa.

DR/CM Portel DR/CM Portel Fotogaleria DR/CM Portel

A praia, que tem vigilância assegurada mas apenas num quarto do total da sua dimensão (isto é, em cerca de 150 metros), possui serviços de apoio, incluindo bar e restaurante, além dos balneários e instalações sanitárias. E “é 100% acessível a todos”, garantiu o autarca. O espaço já incluía um ancoradouro e um parque de merendas, que se mantêm.

O projecto, que contou na inauguração com a presença da secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, envolveu um investimento de meio milhão de euros, confirmou Grilo, valor assegurado pelo Programa Valorizar do Turismo de Portugal, em 400 mil euros, e o restante pelo município. “Um investimento que vai ter um grande significado para o desenvolvimento turístico do concelho e, principalmente, do Alqueva”, assegurou o autarca.

Portel já tem planos para mais uma praia fluvial: será junto à aldeia de Alqueva e autarquia confirmou que já foi dado início aos estudos. A praia deverá estar pronta a abrir em 2020.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A praia fluvial de Mourão DR/CM Mourão A praia fluvial de Monsaraz DR/CM R. Monsaraz Fotogaleria DR/CM Mourão

No Alqueva, até agora, existiam duas praias fluviais: uma em Monsaraz, no concelho de Reguengos de Monsaraz, e outra em Mourão. A primeira fica no Centro Náutico de Monsaraz e tem Bandeira Azul desde a sua abertura em 2017; no mesmo Verão foi aberta a segunda, localizada no Parque de Merendas de Mourão e com 320 metros de areal e relvado com chapéus-de-sol, além de uma plataforma flutuante que inclui escada para banhista, uma torre de saltos e escorrega.