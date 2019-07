Motoristas de matérias perigosas entregam pré-aviso de greve para 12 de Agosto

O sindicato dos motoristas de matérias perigosas entregou esta segunda-feira um pré-aviso de greve para 12 de Agosto, de acordo com a informação avançada pelas cadeias SIC Notícias e a TVI.

A data era já conhecida desde 6 de Julho, mas a entrega formal do pré-aviso para daqui a um mês só foi feita hoje. Era essa a intenção que tinha saído há uma semana do 1.º Congresso Nacional dos Motoristas. Nessa altura foi aprovado por unanimidade, entregar no dia 15 de Julho, hoje, um pré-aviso de greve a partir de 12 de Agosto, por tempo indeterminado, até entrar em vigor o novo Contrato Colectivo de Trabalho (CCT) para o sector.

A 6 de Julho, o congresso, com cerca de três centenas de motoristas, aprovou também por unanimidade a proposta de CCT, apresentada pelos sindicatos Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM).

Estes dois sindicatos independentes, juntamente com a federação sindical filiada na CGTP, têm vindo a negociar com a associação empresarial do sector, a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM), a revisão do contrato colectivo, sob a mediação da Direcção Geral do Emprego e Relações de Trabalho do Ministério do Trabalho. Os sindicatos voltaram assim esta segunda-feira à mesa de negociações, sob a mediação da tutela, mas já com uma ameaça de greve conjunta para meados de Agosto.

A proposta de CCT que os sindicatos aprovaram no Congresso prevê um aumento do salário base de 100 euros nos próximos três anos (1400 euros brutos para 2020, 1600 para 2021 e 1800 para 2022), melhoria das condições de trabalho e pagamento das horas extraordinárias a partir das oito horas de trabalho, entre outras medidas.

O representante da ANTRAM nas negociações com os representantes dos camionistas disse hoje, à entrada das negociações, estar disponível para ouvir as propostas dos sindicatos e chegar a acordo para um aumento salarial de 300 euros para o próximo ano. “Estamos hoje aqui com total disponibilidade para ouvir aquilo que vai ser a postura dos sindicatos, disponíveis para chegar a um entendimento dentro daquilo que é um aumento de 300 euros para o próximo ano para estes motoristas e no fundo perceber qual é o incumprimento que a ANTRAM efectivamente criou, na justa medida em que só hoje é que podemos apresentar as nossas contrapropostas”, disse aos jornalistas André Matias de Almeida, advogado e representante da ANTRAM, citado pela Lusa.