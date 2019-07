A Caixa “refém de si própria”, de Berardo, Santos Ferreira e do BdP

O deputado do CDS encarregue de redigir o relatório que encerra mais uma comissão parlamentar de inquérito à Caixa começou a intervenção desta segunda-feira com a última das 27 conclusões inscritas no relatório: “a CGD não foi gerida de forma sã e prudente”, tendo em conta os créditos analisados. E, embora uma das conclusões procure distanciar-se da auditoria que desencadeou esta comissão, as conclusões descritas por João Almeida estão em linha com o diagnóstico da EY, tanto nos créditos mais danosos, como na responsabilização dos gestores. Mas o documento preliminar, que será votado na versão final esta quarta-feira, e inclui ainda sete recomendações, visa também o Banco de Portugal e o Governo que tutelava o banco.

