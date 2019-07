Ryan Gauld sai do Sporting para o Farense

O Farense, da II Liga, anunciou nesta segunda-feira a contratação do médio-ofensivo escocês Ryan Gauld, que regressa aos algarvios depois de se ter desvinculado do Sporting.

“O Sporting Clube Farense anuncia que chegou a acordo com o Sporting Clube de Portugal para a cedência definitiva do atleta internacional escocês Ryan Gauld para as próximas duas épocas, mais uma de opção”, informou o clube de Faro nas redes sociais.

Na primeira metade da última época, Gauld já tinha estado emprestado pelos “leões” aos algarvios, cumprindo 12 jogos na II Liga, com dois golos marcados, antes de ser cedido ao Hibernian (Escócia).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Na época passada, Ryan Gauld teve um desempenho bastante positivo durante a estadia no Farense”, lembrou a SAD algarvia, assinalando ainda que o jogador “fica com a cláusula de rescisão mais alta da história do clube”, no valor de quatro milhões de euros.

O médio-ofensivo escocês, formado no Dundee United, chegou ao Sporting em 2014 e, desde então, passou também pelo Vitória de Setúbal e pelo Desportivo das Aves, por empréstimo.

Gauld é o oitavo reforço do Farense para a nova temporada, cuja estreia oficial está marcada para 26 de Agosto, frente à Académica, no Estádio Cidade de Coimbra, em jogo da primeira eliminatória da Taça da Liga.