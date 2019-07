Iker Casillas integra o staff directivo do FC Porto

Iker Casillas vai fazer parte do staff directivo da equipa de futebol do FC Porto. O anúncio foi feito esta segunda-feira pelo clube, que garante que Casillas vai assegurar novas funções enquanto recupera do problema de saúde.

O guarda-redes do FC Porto vai fazer “a ligação entre os jogadores, o treinador e a direcção, podendo a sua acção ser alargada a outras funções dentro do clube”, explica o clube numa nota publicada no seu site.

“Vou fazer algo diferente do que habitualmente fazia, que era estar no terreno de jogo. Vou tentar fazer a ligação entre a equipa e o clube”, afirma Casillas ao Porto Canal, segundo a nota. “O ‘mister’ falou comigo na época passada quando aconteceu a minha situação [o enfarte do miocárdio, a 1 de Maio] e disse-me que queria que ficasse com eles, perto dos jogadores, perto dos jogadores mais novos, porque iriam existir várias mudanças. Vou tentar fazer o possível para ajudar os meus companheiros”, disse Casillas.

Já nas novas funções, Iker Casillas lançou as bases para a próxima época. “Que todos juntos possamos fazer uma grande época e que possamos conquistar o campeonato, as taças e fazer o melhor possível na Europa”, afirmou o espanhol.

Iker Casillas sofreu um enfarte do miocárdio no dia 1 de Maio, durante um treino do FC Porto. No entanto, o guarda-redes de 38 anos ainda não anunciou oficialmente a retirada dos relvados.