Enzo Zidane é reforço do Desp. Aves

O médio Enzo Zidane, filho de Zinedine Zidane, assinou esta segunda-feira contrato com o Desp. Aves, emblema que representará até 2021.

“Enzo Zidane é o novo jogador do Desportivo das Aves. O médio ofensivo rubricou um contrato válido para as próximas duas temporadas”, oficializou o clube da Vila das Aves nas respectivas plataformas digitais.

O Desp. Aves partilhou publicou o vídeo da chegada do filho do treinador do Real Madrid ao estágio que decorre no Luso.

Enzo, de 24 anos, fez a formação no Real Madrid, tendo representado os espanhóis do Alavés e o Lausanne, da Suíça, antes de regressar a Espanha para jogar no Rayo Majadahonda.