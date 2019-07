Correm e estudam: agora têm um estatuto a defendê-los

Neste episódio do P24 vamos até à Pista de Atletismo Moniz Pereira, no Lumiar, em Lisboa. Falamos com um atleta federado e universitário, e com o seu treinador, sobre o novo estatuto estatuto do estudante atleta do ensino superior​, que entra em vigor no próximo ano lectivo.

