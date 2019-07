Petição pede novas regras para apoio da DGArtes — “transformou-se numa corrida de velocidade”

Uma petição lançada nos últimos dias reclama a alteração das regras de um programa de apoio da Direcção-Geral das Artes que se tornou, segundo os peticionários, “numa corrida de velocidade a ver quem carrega no botão mais depressa”. Em causa está o programa de apoio a projectos no procedimento simplificado que, apesar de ser sujeito à avaliação posterior das candidaturas, encerra assim que as verbas disponíveis para atribuição forem solicitadas.

Continuar a ler