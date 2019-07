Fado da herança é o terceiro tema para o novo disco de Helder Moutinho

O fadista Helder Moutinho marcou o ritmo e tem vindo a cumpri-lo: o seu novo disco está a ser gravado (e revelado) ao ritmo de uma canção por mês. Em single, com vídeo e com uma banda desenhada inédita a acompanhar. Nunca parto inteiramente foi o single de estreia, revelado em Abril, e Atrás dos meus cortinados foi o segundo, em fins de Maio. Agora, a tentar cumprir o calendário mas com uns dias de atraso por boas razões (um concerto de Helder em Macau, em 5 de Julho, com a Orquestra Chinesa de Macau), é revelado o terceiro tema do álbum a editar em 2020: Fado da Herança.

Foto Helder Moutinho com a Orquestra Chinesa de Macau DR

Composto por João Monge sobre uma melodia criada por Alfredo Marceneiro para o fado Senhora do Monte (originalmente com poema de Gabriel de Oliveira), Fado da herança é, segundo os promotores, “um grito de despedida a um pai desaparecido”. Com Helder Moutinho (voz) estão Ricardo Parreira (guitarra portuguesa), Miguel Silva (viola de fado) e Ciro Bertini (baixo acústico). O tema foi gravado no Lux Frágil, em Lisboa, com som, mistura e masterização de António Pinheiro da Silva. Na produção está Ana Sofia Carvalheda (Antena 1), com captação de som por Eric Harizanos (Antena 1) e assistência na captação de som de Francisco Pepe (Antena 1).

O disco a editar em 2020 virá juntar-se aos cinco que Helder Moutinho já gravou em nome próprio: Sete Fados e Alguns Cantos (1999); Luz de Lisboa (2004); Que fado é este que trago? (2008); 1987 (2013); e O Manual do Coração (2016). Seguiu-se-lhes o espectáculo Escrito no Destino, estreado no São Luiz e na Casa da Música, a partir do qual Helder decidiu iniciar este processo de gravação gradual do novo disco.

Foto TOMÁS ROSA

Tal como nos restantes temas, Fado da herança é acompanhado por uma prancha da BD criada por Tomás Rosa especificamente para este projecto, que aqui se mostra pela primeira vez. A gravação do disco é uma co-produção da MWF – Music Without Frontiers com o Museu do Fado e tem o apoio da Sociedade Portuguesa de Autores.

Fado da herança

(Poema de João Monge)

Deste-me o nome e a lua

a lua não tem morada

alumia qualquer rua

mas só a mim me foi dada

não entendo onde tu estás

nem porque chegaste ao fim

não entendo onde tu estás

mas sei que dormes em paz

descansas dentro de mim

já nasci com a saudade

nada mais herdei de ti

deste-me o nome e a idade

da lua quando nasci

não sei se há lugar no céu

à minha espera ao teu lado

não sei se há lugar no céu

o lugar que deus me deu

para viver é o Fado