Em expedição pela ilha de São Miguel à procura da arte colectiva

No início da sua história, o festival de artes Walk&Talk levou a arte para a rua. Era uma forma de chegar às pessoas. Depois, progressivamente, foi diversificando a ideia de arte pública e relacionando-se com outras formas artísticas, com o público a ir ao encontro da arte. Agora, na 9.ª edição, que começou a 9 de Julho na ilha de São Miguel, nos Açores, e se prolonga até ao próximo sábado, o desafio foi deslocar os interessados em expedição.

