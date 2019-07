Afonso Cabral já consegue escutar-se a si mesmo

Não é coisa invulgar em qualquer relação. Alguém constrói a sua identidade como parte de um colectivo ou de um pequeno grupo e tropeça quando tenta pensar-se autonomamente. Assim se passou também com Afonso Cabral, voz principal dos You Can’t Win, Charlie Brown (YCWCB), há dez anos a criar canções para esse grupo de pop sonhada entre a Califórnia dos anos 70 e a folk tingida de psicadelismo ou maneirismos progressivos ou jazzísticos que lhe sobrevieram. Nascidos da partilha de vários esboços de projectos a solo (em que os vários elementos do grupo começaram a ajudar-se até se tornar evidente que havia uma linguagem comum a circular entre si), os YCWCB foram ganhando um peso substancial nos percursos dos seus vários elementos – embora David Santos mantivesse uma atenção especial na sua actividade enquanto Noiserv e João Gil fosse espalhando os seus teclados pelos Diabo na Cruz ou pelo seu projecto pessoal Vitorino Voador.

