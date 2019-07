Festival das Artes: Coimbra à luz de duas estreias mundiais

De 19 a 28 de Julho, o Festival das Artes, co-organizado pela Fundação Inês de Castro e a Câmara Municipal de Coimbra, visa promover a cidade e a Região Centro de Portugal e tem lugar em diversos locais, incluindo o anfiteatro ao ar livre Colina de Camões e os Jardins da Quinta das Lágrimas.

Cabe ao grupo de música de câmara Ensemble Mediterrain inaugurar a 11.ª edição do festival, que decorre sob o tema “Luz e Sombra”. A Coimbra, os Ensemble Mediterrain trazem Poèmes d’Amour, peça original do pianista romântico Isaac Albéniz que terá a sua estreia mundial em língua portuguesa com interpretação da soprano Susana Gaspar e direcção musical de Bruno Borralhinho. O grupo de música de câmara interpreta ainda a Quarta Sinfonia de Mahler. Ambas as peças, a serem representadas a partir das 21h30 no convento de São Francisco, falam de um caminho de ascensão pela escuridão até à luz do paraíso.

A 21 de Julho, a Camerata Atlântica dará o concerto “Na Sombra da Cruz”​. Destaca-se, entre as composições dos italianos Albinoni e Pergolesi, a estreia mundial do Concertino de Outono para oboé e cordas Luz e Sombra, de Sérgio Azevedo, professor na Escola Superior de Música de Lisboa, sob a direcção de Ana Beatriz Manzanilha, violinista venezuelana e directora artística deste grupo musical.

A Macao Youth Symphony Orchestra, composta unicamente por estudantes macaenses do ensino primário ao universitário, será recebida no anfiteatro Colina de Camões a 24 de Julho. O concerto, intitulado “A luz do Oriente”, trará o Nocturno, do compositor português António Fragoso, composições do pai da música moderna de Hong Kong, Doming Lam, o concerto para violino Butterfly Lovers, dos compositores chineses Chen Chang e He Zhanhao, e a suite de Igor Stravinsky O Pássaro de Fogo.

Dia 25 os Alma Nuestra, a banda de Salvador Sobral e Victor Zamora, fundem os sons da América Latina com jazz no anfiteatro Colina de Camões, numa parceria entre o Festival das Artes e o Quebrajazz.

Não exclusivo à música, o Festival das Artes conta ainda com conferências, exposições, eventos gastronómicos e outras actividades.