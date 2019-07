Resistir é vencer na aldeia gaulesa de Kleber Mendonça Filho

Entrevista

Jurado da competição do Curtas Vila do Conde, o realizador brasileiro veio a Portugal estrear Bacurau, western-spaghetti distópico no interior de Pernambuco que celebra a resistência ao invasor. Grande Prémio do Júri em Cannes, o filme é e não é uma metáfora do Brasil que, com Bolsonaro, “começou a sair da estrada democrática”.