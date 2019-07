Onde está a verdade nas histórias de comida?

Na capa do número 7 da revista Fool, uma edição de 2018 mas que só comprei recentemente, durante o simpósio Sangue na Guelra, no final de Maio, em Lisboa, a chef tailandesa Bo Songvisava olha-nos apenas com um olho, tapando o outro com a mão. É The Political Issue, leitura apropriada para o pós-simpósio, este ano dedicado à ideia de revolução a partir do “poder da comida”.

