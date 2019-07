Meghan Markle e Beyoncé cruzam-se na estreia de O Rei Leão

Os duques de Sussex, Harry e Meghan, estiveram na estreia em Londres de O Rei Leão, este domingo, onde se cruzaram com Beyoncé e Jay Z — considerados, frequentemente, como o mais próximo que os Estados Unidos têm de um casal real.

Mas foi o encontro entre Meghan Markle e Beyoncé (ou Queen Bey) que deu mais que falar nas redes sociais. As duas abraçaram-se e a cantora terá dado os parabéns a Markle pelo nascimento do seu filho, Archie. Terá também dito “minha princesa”, de acordo com a revista Time.

Beyoncé dá a voz a Nala no remake do clássico de 1994 da Disney. Não é a estreia da cantora de 37 anos em filmes: apareceu, por exemplo, em Austin Powers em Membro Dourado (2002) e Dreamgirls (2006). O encontro entre as duas suscitou uma série de reacções na Internet. Também no mesmo evento esteve o cantor Elton John.

Mais recentemente, cerca de dois meses depois do nascimento do primeiro filho, Meghan tem aparecido em alguns eventos público. Durante o fim-de-semana, esteve ao lado de Kate Middleton, na final de mulheres de Wimbledon. Na primeira passadeira vermelha desde o parto, apareceu com um vestido preto Jason Wu.

Meghan e Beyoncé podem nunca ter aparecido juntas em público, mas já interagiram online. Em Fevereiro, a cantora publicou uma fotografia com Jay Z — após terem ganho um Brit Award de grupo internacional —​, ao lado de uma versão de uma pintura com a cara de Meghan Markle — numa pose semelhante à do videoclip de Apeshit, em que posam ao pé da Mona Lisa. “Em honra do mês da história em que se celebra a história dos negros nos Estados Unidos, fazemos uma vénia a todas as nossas Melanated Monas [uma referência a uma Mona Lisa de pele escura]. Parabéns pela gravidez! Desejamos-vos tanta alegria”, escreveu então.