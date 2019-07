Aprender Chi Kung à distância

A primeira vez que tentei aprender alguma coisa através de um curso online foi quando resolvi inscrever-me num curso de introdução ao norueguês, um MOOC (massive open online course) — curso gratuito online disponível através do site da Universidade de Oslo. Nas duas primeiras semanas ainda consegui acompanhar as aulas que incluíam vídeos, vocabulário e gramática, fichas com “trabalhos de casa” e até hipóteses de chat, troca de mensagens de texto em tempo real com um chat bot, que nos dava a ilusão de estarmos a ter uma conversa por escrito em norueguês com um amigo longínquo. Mas fui atrasando as aulas e quando terminaram as seis semanas de acesso gratuito, não avancei para a versão paga que permite acesso por tempo ilimitado no portal FutureLearn.

Uma experiência diferente estou a ter com o curso 100% online de Chi Kung - 8 semanas para regressar ao essencial criado por Lourenço de Azevedo, autor do livro Regenerar - Viver de acordo com as Estações do Ano (Ed. Marcador), professor que ensina desde 1999 no Instituto Macrobiótico de Portugal, em Lisboa, onde é coordenador do Curso de Chi Kung Terapêutico e Instrutores de Chi Kung, e também em Braga, onde com a companheira Marta Ribeiro mantém o projecto Regenerar (vivem numa aldeia no concelho de Vila Verde). O programa Zhan Zhuang Chi Kung – Fundamentos para ajudar a fazer uma prática regular não é gratuito (custa 97 euros), mas esteve com um preço especial bastante convidativo. “Esta é a proposta: Comece a praticar Chi Kung, agora. Sem que tenha de adicionar mais nada à sua vida”, prometiam no site. Apesar de não conhecer pessoalmente a equipa do Regenerar, resolvi arriscar.

Nestas últimas sete semanas tenho recebido emails de Lourenço de Azevedo a incentivar-me diariamente para esta prática baseada nos princípios da Medicina Tradicional Chinesa. Semanalmente ficam disponíveis aulas que além de uma parte teórica, incluem uma rotina de treino (com atenção aos pés, joelhos, à respiração, ao centro do corpo, ao olhar, etc.) adequada ao tempo que cada aluno tem. São cinco propostas semanais com vídeos de 5, 10, 20 ou 30 minutos que permitem praticar ao ritmo de cada um. Há ainda um fórum de discussão (para dúvidas) e é possível enviar fotografias ou vídeos para que as nossas posturas sejam corrigidas à distância. Todo o conteúdo pode ser descarregado e utilizado sem haver necessidade de conexão à Internet. Sei hoje mais sobre Chi Kung do que sabia há sete semanas e tenho motivação para querer saber mais. Mesmo que a prática não seja diária, as ferramentas estão ao meu dispor, no telemóvel, acessíveis em qualquer lugar.

https://regenerar.pt/