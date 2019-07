Descarga suspeita no rio Douro investigada pela Polícia Marítima

Vê-se primeiro o que parece ser uma espuma branca a correr, aparentemente, das traseiras do barco-hotel, mas à medida que a câmara avança, uma mancha castanha e espessa aparece à superfície do rio entre o barco e o cais do Pocinho, em Vila Nova de Foz Côa, onde as imagens foram captadas a 27 de Junho. A Polícia Marítima (PM) foi alertada e instaurou um processo para investigar o que aconteceu. A empresa responsável pela embarcação nega que tenha havido qualquer contaminação do Douro e garante que desconhecia a investigação em curso.

