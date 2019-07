Tráfico de crianças: como funciona o esquema que passa pelo aeroporto de Lisboa

Luanda, Dacar ou Acra com escala em São Tomé – as cinco crianças sinalizadas desde Janeiro deste ano como vítimas de tráfico de menores, no aeroporto de Lisboa, embarcaram num avião de uma destas capitais. A passagem por São Tomé não seria obrigatória, uma vez que existem voos directos do Gana. A paragem em São Tomé e Príncipe faz-se porque crianças são-tomenses também estão a ser trazidas para a Europa, através do aeroporto de Lisboa.

